Роспотребнадзор не нашел данных о заражении россиян чикунгуньей на Сейшелах

В ведомстве подчеркнули, что в связи с отсутствием лабораторного подтверждения заражения информация не может рассматриваться как факт

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил, что подтвержденных данных о заражении российских туристов лихорадкой чикунгунья на Сейшельских островах нет.

"Роспотребнадзор получил официальный ответ редакции Telegram-канала, который распространил сведения о заражении российских туристов лихорадкой чикунгунья после отдыха на Сейшельских островах, в котором разъяснено следующее: сведения о случаях заражения получены из сообщений пользователей Telegram-канала для путешественников. Данных о лабораторном подтверждении случаев заражения туристов вирусом чикунгунья не поступало", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с отсутствием лабораторного подтверждения заражения информация в канале не может рассматриваться как подтвержденный факт.

Эндемичными регионами для лихорадки чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго Восточная Азия, Западно Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. По данным на 2025 год к странам с высоким риском заражения относятся Шри Ланка, Маврикий, остров Реюньон, Майотта, Сомали, Бразилия, Колумбия, Индия, Пакистан, Мексика, Нигерия, Филиппины и Таиланд.