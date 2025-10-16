В Приангарье восстановили подачу электричества для 2,6 тыс. потребителей

Электроснабжения не было из-за короткого замыкания на подстанции

ИРКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Электроснабжение 2,6 тыс. человек в Усолье-Сибирском Иркутской области полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:40 (15:40 мск) 16.10.2025 электроснабжение восстановлено всем потребителям по штатной схеме подключения", - говорится в сообщении.

15 октября сообщалось, что в Усолье-Сибирском свыше 1 тыс. частных домов, где проживают 2,6 тыс. человек, попали под отключение электроснабжения после короткого замыкания на подстанции.