МВД рассказало, что делать с переводом на карту от незнакомцев

В ведомстве в таких случаях рекомендовали сохранять всю переписку и звонки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Киберполиция предупредила, что мошенники могут использовать неожиданный перевод денег на карту как часть схемы обмана. Не стоит возвращать ошибочный перевод самостоятельно, об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники могут использовать такие переводы с целью добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств. Также в МВД добавили, что после получения обратного перевода мошенники могут начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций.

Так, в МВД советуют предпринять следующие шаги, если на карту поступили средства от неизвестного отправителя. "Проверьте поступление. Убедитесь, что деньги действительно зачислены на ваш счет. Иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Проверяйте баланс только через официальный мобильный банк или сайт", - рекомендуют в УБК. Далее советуют сообщить в банк и не тратить поступившие средства, даже если сумма небольшая. Расходование этих денег может быть признано неосновательным обогащением, что влечет обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки.

"Не возвращайте перевод самостоятельно", - добавили в МВД. Сообщение, что кто-то "ошибочно перевел деньги" и просит вернуть их на другие реквизиты, может быть частью схемы мошенников. В ведомстве напомнили, что все операции по возврату должны проходить только через банк. Также там уточнили, что в некоторых банках, например в Сбербанке, в приложении предусмотрена безопасная функция "возврата ошибочного перевода". Она защищает от подделок и исключает передачу данных посторонним, пояснили в МВД.

Кроме того, в МВД в таких случаях советуют сохранять всю переписку и звонки.