На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ

По данным Союза православных журналистов, протоиерея храма Почаевской иконы Божьей Матери Виталия Попка удерживают в распределительном центре ТЦК
07:20

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) мобилизовали клирика канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ковель Волынской области на западе Украины, у священника дома остались четверо несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

По данным СПЖ, протоиерея храма Почаевской иконы Божьей Матери Виталия Попка удерживают в распределительном центре ТЦК и готовят к отправке на полигон. При этом у священника на иждивении четверо несовершеннолетних детей - двое собственных и двое усыновленных сирот, что дает ему официальное право для отсрочки от мобилизации.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ. 

