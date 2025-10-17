ГП Белоруссии: преступления Винницкого отличались запредельной жестокостью

Нацистский пособник во время Великой Отечественной войны расправлялся над мирными жителями

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Преступления нацистского пособника Осипа Винницкого против мирного населения в период Великой Отечественной войны отличались запредельной жестокостью. Об этом заявил журналистам заместитель начальника главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Белоруссии Кирилл Чубковец.

"Каждый эпизод преступной деятельности Винницкого отличался запредельной жестокостью. Наряду с расправой над мирными жителями Хатыни были и другие карательные акции - всего 17 эпизодов. Не менее девяти деревень Винницким и его подчиненными были уничтожены вместе с жителями", - сказал он.

По словам гособвинителя, каратель зверски расправлялся с мирными жителями. Как сообщил Чубковец, установлено 17 эпизодов преступной деятельности Винницкого в составе 118-го карательного батальона. Собраны доказательства его личной виновности в совершении зверских убийств свыше 400 жителей БССР, в том числе 146 детей.

"Безусловно, очень важно, что деяние Винницкого, не имеющее сроков давности, получило соответствующую юридическую оценку. Теперь не только с точки зрения морали, но и закона, мы можем утверждать, что Винницкий - это никакой не герой освободительного движения, не борец за свободу, как его представляют в некоторых зарубежных средствах массовой информации, печатных изданиях. Он жестокий убийца женщин и детей, каратель, который присягнул на верность режиму нацистской Германии. Убежден, что факт постановления в отношении Винницкого обвинительного приговора послужит достижению цели сохранения исторической правды и защиты памяти о той цене, которую заплатил белорусский и в целом советский народ за Победу в Великой Отечественной войне", - подчеркнул гособвинитель.

Ранее Верховный суд Белоруссии признал умершего в конце XX века пособника нацистов Винницкого виновным в совершении геноцида в годы Великой Отечественной войны и вынес обвинительный приговор без назначения наказания. Как сообщала Генпрокуратура республики, Винницкий во время оккупации БССР проводил карательные операции на территории Минской, Витебской и Гродненской областей.