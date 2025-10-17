Срок явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями

Подлежащим призыву гражданам со дня размещения повестки в общедоступном реестре направленных повесток в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки, запрещается покидать РФ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, одобренных комитетом Госдумы по обороне.

Законопроект 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении проект был принят в сентябре.

Изменения предполагаются в статью 7.1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата). Согласно этой статье гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения повестки в общедоступном реестре направленных повесток в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из РФ.

Согласно таблице поправок, опубликованной в думской электронной базе, предлагается дополнить статью положением, что при этом дата явки в военкомат по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре.

Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.