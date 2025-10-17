Телефонный разговор Путина и Трампа вызвал широкий резонанс в мировых СМИ

Европейские СМИ выразили более критическую и обеспокоенную реакцию на беседу двух лидеров по сравнению с американскими изданиями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 16 октября 2025 года, стал значимым событием в международной политике и вызвал широкий резонанс в мировых СМИ. При этом реакция на телефонный разговор выявила несколько формирующихся тенденций в международных отношениях, говорится в исследовании, которое проводилось с использованием системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, а также аналитического ИИ-инструментария "Тренд детектор исследования" (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Во-первых, растущий разрыв между европейским и американским подходами к украинскому конфликту: Европа воспринимает его как экзистенциальную угрозу своей безопасности, в то время как США рассматривают его через призму прагматических интересов и возможности переговоров. Во-вторых, укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем, проявляющееся в готовности Пекина противостоять американскому давлению", - говорится в исследовании.

Еще одна тенденция, зафиксированная авторами исследования, - стремление стран глобального юга к сохранению нейтралитета и многовекторной дипломатии, отказ от блоковой логики и защита собственных экономических интересов.

Так, американские СМИ интенсивно освещали телефонный разговор, при этом фокус публикаций сместился на несколько ключевых аспектов: изменение позиции Трампа по вопросу о ракетах Tomahawk, выбор Будапешта как места встречи и потенциальное влияние на переговорную позицию Украины. Освещение события происходило на фоне внутриполитических дебатов о санкциях против России и роли США в урегулировании конфликта.

"Американские издания уделили особое внимание драматическому изменению риторики Трампа относительно поставок ракет Tomahawk Украине. До разговора с Путиным президент США публично заявлял о возможности передачи этих систем вооружений Киеву, однако после беседы его позиция существенно смягчилась. Издание Axios сообщило, что Зеленский и его команда "были удивлены" объявлением о разговоре Трампа с Путиным и планируемой встрече в Будапеште, узнав об этом вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс", - отметили авторы исследования.

Американские издания также отметили напряженность между администрацией Трампа и республиканским большинством в Сенате по вопросу санкций против России. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил 16 октября, что "пришло время" для голосования по законопроекту о новых санкциях, предложенному сенатором Линдси Грэмом. Однако Трамп выразил осторожность, заявив, что сейчас "может быть не идеальное время" для введения новых ограничительных мер, "что указывает на его стремление сохранить пространство для переговоров с Москвой", считают в Brand Analytics.

Также СМИ США, включая Axios и BBC, подчеркнули символическое значение выбора Будапешта как места проведения саммита - Венгрия характеризуется как наименее дружественная к Украине страна в Европейском союзе, а премьер-министр Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Москвой.

Реакция европейских СМИ

Европейские СМИ выразили более критическую и обеспокоенную реакцию на телефонный разговор Трампа и Путина по сравнению с американскими изданиями. Основными темами европейского освещения стали опасения относительно безопасности Украины и Европы, критика выбора Будапешта как места встречи, а также призывы к усилению европейской обороны. Европейские издания акцентировали внимание на потенциальных рисках сделки между США и Россией "через голову" Украины и европейских союзников.

Итальянские СМИ, включая агентство ANSA, указали на юридические сложности, связанные с возможным визитом Владимира Путина в Будапешт. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента, и, хотя Орбан объявил о выходе Венгрии из МУС, возникают вопросы о возможном пролете самолета Путина над территорией стран - участниц МУС.

Китайские СМИ продемонстрировали сдержанный и преимущественно информационный подход к освещению телефонного разговора Трампа и Путина. В отличие от американских и европейских изданий, китайские государственные СМИ избегали оценочных суждений и аналитических комментариев, сосредоточившись на фактическом изложении событий. Публикации в China Daily, Global Times, Xinhua и CGTN носили нейтральный характер, представляя информацию о разговоре, планируемой встрече в Будапеште и основных темах обсуждения без выраженной идеологической окраски.

Примечательной особенностью китайского освещения стало отсутствие развернутых аналитических материалов и экспертных комментариев в официальных государственных изданиях, отметили авторы исследования. "В отличие от западных СМИ, где публикуются мнения политологов, экспертов по международным отношениям и бывших дипломатов, китайские государственные СМИ ограничились фактологическим изложением событий. Это может указывать на осторожность Пекина в публичной оценке американо-российских отношений и нежелание занимать однозначную позицию в конфликте между двумя крупнейшими державами", - отметили в Brand Analytics.

Более развернутые аналитические материалы появились на коммерческих китайских платформах, таких как Sohu, Sina Finance и Cailian Press, а не в официальных государственных изданиях.

Реакция СМИ глобального юга

Согласно данным исследования, СМИ стран глобального юга продемонстрировали преимущественно информационный подход к освещению телефонного разговора Трампа и Путина, избегая резких оценочных суждений и идеологической поляризации, характерной для западных изданий. Публикации в индийских, арабских, турецких, бразильских и южноафриканских СМИ носили фактологический характер, сосредоточившись на основных договоренностях и темах обсуждения. При этом авторы исследования обратили внимание на отсутствие официальных комментариев от правительств большинства стран БРИКС и неприсоединившихся государств, что может указывать на стремление сохранить нейтралитет и избежать втягивания в конфликт между великими державами.

Индийские СМИ, включая ANI, India Today и NewsX, сосредоточились на двух основных темах: опровержении заявлений Трампа о российской нефти и фактическом освещении телефонного разговора. Тональность индийских публикаций была информационной, без выраженной аналитической позиции по украинскому конфликту. Индийские СМИ избегали критики как российской, так и американской позиции. Это, по мнению экспертов, отражает стремление Нью-Дели сохранить стратегическую автономию и баланс в отношениях с обеими сторонами.

Арабоязычные издания, включая Sky News Arabia и Al Jazeera, предоставили подробное освещение телефонного разговора, планов саммита и позиции Кремля. Особое внимание уделялось заявлению российской стороны о том, что инициатива звонка исходила от Москвы, а также обсуждению вопроса о ракетах Tomahawk. Арабские СМИ также отметили заявление Путина о поздравлении Трампа с достижением мира на Ближнем Востоке, что имеет особую значимость для региональной аудитории.

Турецкое агентство Anadolu и другие издания опубликовали информационные материалы о разговоре и планах встречи в Будапеште, основанные на заявлениях Трампа в Truth Social и официальных сообщениях. Турецкие СМИ не предоставили развернутого анализа или комментариев турецких официальных лиц - это может указывать на осторожность Анкары в публичной оценке американо-российских отношений. Турция, будучи членом НАТО, но поддерживая тесные связи с Россией, традиционно стремится сохранить баланс между Западом и Москвой, отметили авторы исследования.

Латиноамериканские издания продемонстрировали относительно ограниченное освещение события. Бразильское издание Folha de S.Paulo сообщило о телефонном разговоре и его основных результатах в информационном формате без комментариев официальных лиц Бразилии. Аргентинское издание Canal 26 и испанское El Pa s также освещали событие в информационном ключе. El Pa s связал анонс встречи с Путиным с предстоящей встречей Трампа и Зеленского, подчеркнув дипломатический контекст.