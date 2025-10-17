В Казахстане опровергли сообщения о лечении за границей супруги Назарбаева

Пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай отметил, что Сара Назарбаева проходит курс лечения в Алма-Ате

АСТАНА, 17 октября. /ТАСС/. Супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Сара Назарбаева - проходит курс лечения в Казахстане. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, опровергая появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что Назарбаева лечится за границей.

"В последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения, касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Алпысовны Назарбаевой. В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля месяца проходит курс лечения в Национальном госпитале медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан в городе Алма-Ате", - говорится в комментарии Укибая, размещенном на официальном сайте первого президента республики.

Он уточнил, что все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением казахстанских специалистов. "Прошу представителей СМИ и пользователей социальных сетей проявлять корректность и уважение, не использовать имя Сары Алпысовны для создания спекуляций или попыток привлечь внимание к непроверенной информации. Достоверные сведения просьба получать исключительно из официальных источников", - отметил советник - пресс-секретарь первого президента Казахстана.

Ранее портал Ulysmedia.kz сообщил, что Назарбаева проходит лечение в одной из частных клиник Швейцарии, рядом с ней находится дочь Динара Кулибаева. В мае текущего года Укибай опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о смерти Сары Назарбаевой, отметив, что она находится в больнице и проходит лечение.

Назарбаевой 84 года. Она является известным казахстанским общественным деятелем, принимала активное участие в создании и работе благотворительных фондов.