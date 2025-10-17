Алексея Бартошевича похоронили на Миусском кладбище

Театральный критик умер 8 октября в возрасте 85 лет

Редакция сайта ТАСС

© Алиса Куликова/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Урну с прахом заслуженного деятеля науки РФ театроведа и театрального критика Алексея Бартошевича захоронили на Миусском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Урна захоронена на 7-м участке.

На похоронах присутствовал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" заслуженный деятель искусств РФ Евгений Каменькович и другие деятели культуры.

Бартошевич умер 8 октября в возрасте 85 лет. Прощание с критиком состоялось 13 октября в Учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИС. Церемонию вел Швыдкой. Проститься с Бартошевичем тогда пришли несколько сотен человек, включая актеров, режиссеров и руководителей московских театров.

Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. В 1961 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа, в 1964 году - аспирантуру. С 1987 по 1991 год был секретарем Союза театральных деятелей СССР, с 1989 по 2020 год возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. В 1985 году стал доктором искусствоведения, профессор (1986), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Автор трудов о Шекспире и современном театре, лауреат премий К. С. Станиславского, "Чайка", "Фигаро" и специальной премии "Золотая маска" (2020).