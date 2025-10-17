В Крыму задерживаются пассажирские поезда

Беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Пассажирские поезда, проходящие по Крымскому полуострову, задерживаются в пути из-за происшествия на станции Остряково в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 17 октября 2025 года, из-за происшествия на станции Остряково в Республике Крым задерживаются пассажирские поезда. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Telegram-канале компании "Гранд сервис экспресс", всего задерживаются пять пассажирских поездов, идущих на Крымский полуостров из Адлера, Санкт-Петербурга, Москвы и Перми. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". В Крым: №007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 15 октября с опозданием 4,5 часа, №092 Москва - Севастополь отправлением 15 октября с опозданием 2,5 часа; №316 Адлер - Симферополь отправлением 16 октября с опозданием два часа; №195 Москва - Симферополь отправлением 15 октября с опозданием один час; №162 Пермь - Симферополь отправлением 14 октября с опозданием 1,5 часа", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Республике Крым, идут восстановительные работы. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк предупреждал о возможных перебоях и локальных отключениях электроснабжения.