На фестивале "RT.Док: Время наших героев" почтили память военкора Зуева

Журналист погиб в Запорожской области из-за удара украинского дрона

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Память погибшего военного корреспондента Ивана Зуева почтили минутой молчания на Международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Кургане. Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Военкор МИА "Россия сегодня" Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания из-за удара украинского дрона.

"Печальные известия о гибели <...> Ивана Зуева пришли как раз перед показом фильма о другом погибшем военном журналисте, коллеге и близком друге Ивана - Ростиславе Журавлеве. Мать Ростислава, Людмила, со сцены фестиваля рассказала, что Иван был очень близок с их семьей. А жена Ростислава поделилась, что Ваня был крестным их младшего сына. <…> Память Ивана Зуева зал почтил минутой молчания", - говорится в сообщении.

Зуев родился в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году, начинал работать в региональных уральских медиа. С 2022 года работал на разных направлениях специальной военной операции, в том числе на донецком и запорожском. В апреле 2023 года Зуев пришел в МИА "Россия сегодня" в качестве военного корреспондента в Донецке. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.