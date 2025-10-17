В Max заблокировали 105 тыс. подозрительных аккаунтов в сентябре

Также задержали девять мошенников, похищавших деньги через мессенджеры

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Центр безопасности национального мессенджера Max заблокировал в сентябре 2025 года 105 тыс. подозрительных аккаунтов. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Читайте также

Правда ли, что Max неудобный и его не любят зумеры?

"Всего за прошлый месяц Центр безопасности заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов", - рассказали в пресс-службе.

Также специалистами было выявлено и удалено более 350 тысяч вредоносных файлов.

Также в сентябре 2025 года были задержаны девять мошенников, которые похищали деньги граждан через мессенджеры. "Совместная работа Центра безопасности Mах и МВД России в сентябре 2025 года привела к задержанию девяти мошенников, которые действовали в разных российских городах и на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что деятельность мошенников остановлена, проводятся необходимые мероприятия по возврату похищенных средств.