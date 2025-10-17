Специалисты приступили к обследованию поврежденного от взрыва дома в Алчевске

Эксперты начали подготовку заключения о техническом состоянии несущих конструкций здания, сообщила глава города Светлана Гребенькова

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты из Вологодской области и сотрудники подрядной организации приступили к комплексному обследованию конструкций многоквартирного жилого дома в городе Алчевске Луганской Народной Республики, поврежденного в результате взрыва 13 октября. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Гребенькова.

"Инженеры подрядной организации от ППК "Единый заказчик в сфере строительства" прибыли на место происшествия и провели осмотр всех конструктивных элементов здания. Особое внимание уделили самому пострадавшему 2-му подъезду дома. Побывали в квартирах на 7-9-х этажах, на крыше, оценили степень разрушений", - написала она.

По информации главы города, эксперты начали подготовку заключения о техническом состоянии несущих конструкций здания и возможности восстановления второго подъезда.

Она отметила, что параллельно обследование жилого дома провела совместная группа специалистов из Вологодской области и представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР. Основное внимание было сосредоточено на разборе аварийных железобетонных конструкций в поврежденных квартирах второго подъезда. "Продолжаем работать в усиленном режиме, выполняя мероприятия по ликвидации ЧС и помощи людям", - добавила Гребенькова.