Военкора Ивана Зуева похоронят на родине в Тюмени

Он был абсолютно безотказен, бесстрашен, прекрасно писал, сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

Иван Зуев © ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Военкора Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области, похоронят на родине в Тюмени. Об этом сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия-1".

"Похоронен он будет именно в Тюмени. Для всего коллектива это огромная потеря. И надо сказать, что это уже третий военный корреспондент, которого убивают в Донбассе. Стенин, Журавлев и вот Ваня Зуев. Он был абсолютно безотказен, бесстрашен, прекрасно писал. Литературно одаренный человек, мужественный", - сказал он.