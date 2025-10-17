Выброшенную из окна отцом девочку доставили на лечение в Москву
Редакция сайта ТАСС
16:14
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты доставили самолетом в Москву девочку из Уфы, которую выбросил из окна жилого дома собственный отец, ее перевозят в Российскую детскую клиническую больницу для прохождения лечения. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Читайте также
Врачи борются за жизнь выброшенной из окна девочки. Главное о трагедии в Уфе
"Девочка благополучно доставлена самолетом в Москву, в настоящее время ее перевозят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, где специалисты окажут ей всю необходимую медицинскую помощь. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщил он.