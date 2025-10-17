"Любая гибель человека является трагедией". МККК в Москве о гибели военкора Зуева

В пресс-службе подчеркнули, что организация напрямую говорит со сторонами конфликта по актуальным гуманитарным вопросам в рамках двустороннего диалога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста в Москве в связи с гибелью военкора МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева заявил, что любая гибель человека является трагедией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Любая гибель человека является трагедией, и мы крайне обеспокоены и опечалены тем, что видим такой высокий уровень страданий людей в ходе российско-украинского конфликта", - указали там.

Читайте также

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

"Когда мы видим такой уровень страданий и разрушений, возникают очень серьезные вопросы о том, как ведутся боевые действия во всех местах, непосредственно затронутых боевыми действиями. Но мы не ведем такие разговоры публично", - продолжили в пресс-службе.

В пресс-службе МККК подчеркнули, что организация напрямую говорит со сторонами конфликта по актуальным гуманитарным вопросам в рамках двустороннего диалога. "Такой сдержанный подход позволяет нам вести откровенные дискуссии. Это также позволяет продолжать эту очень важную деятельность нейтрального гуманитарного посредника и поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта, чтобы мы могли продолжать настаивать на соблюдении права вооруженных конфликтов", - сообщили там.