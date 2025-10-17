Балицкий: Пенза оказала Токмаку и Пологам огромную помощь

Губернатор Запорожской области отметил, что речь идет о восстановлении инфраструктуры, многоквартирных домов, объектов ЖКХ и многом другом

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Регионы-шефы оказали Запорожской области огромную помощь, особенно Пензенская область прифронтовым городам Токмак и Пологи. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Евгений Балицкий: мы выявляем всех причастных к обстрелам Запорожской области

"Пенза с первых дней на себя взяла самый сложный участок. Это Пологи, Токмак. И губернатор выделил для этих целей своего первого зама. И сегодня Виктор Кувайцев работает у нас, и он приглашает своих специалистов из Пензы. Он берет готовых людей, которые приезжают и выполняют какую-то работу. Я хотел бы сказать слова благодарности всем нашим шефам и особенно отметить Пензу, которая выполнила, на мой взгляд, тот объем, который в таких городах как Токмак и Пологи, мы бы сами, наверное, не выполнили", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что речь идет о восстановлении инфраструктуры, многоквартирных домов, объектов ЖКХ и многом другом.