Профайлер Анищенко: Зеленский приехал на встречу с Трампом с чувством вины

О подавленном состоянии главы киевского режима говорят опущенные плечи, поджатые губы и зажатое тело, объяснил эксперт

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в очень подавленном состоянии. Его тело выдает ощущение вины перед американским лидером, сообщил ТАСС профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

"Раньше, когда Зеленский с кем-то встречался, кого-то приветствовал, всегда как-то взаимодействовал с человеком, а тут просто провинившийся человек приехал", - сказал он, комментируя приветствие Трампа и Зеленского.

По словам профайлера, о подавленном состоянии Зеленского говорят опущенные плечи, поджатые губы и зажатое тело.

"Он растягивает губы - пытается улыбаться. Даже Трампа не хлопает, просто стоит и даже ничего не показывает, просто кивает головой. Такое расстроенное состояние здесь у него присутствует", - добавил эксперт.