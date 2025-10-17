Дети Белгородской области готовятся к ЕГЭ, несмотря на сложную обстановку

В выпускных классах предусмотрены дополнительные часы на подготовку к экзаменам, отметила педагог-наставник "Шуховского лицея" региона Наталья Зюзюкина

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Учащиеся 9-х и 11-х классов из Белгородской области продолжают готовиться к ОГЭ И ЕГЭ, несмотря на сложную остановку в регионе. Об этом ТАСС сообщила учитель русского языка и литературы высшей категории, педагог-наставник "Шуховского лицея" региона Наталья Зюзюкина.

"Этот учебный год снова сложный для подготовки к выпускным экзаменам для ребят 9-х и 11-х классов. Некоторые дети учатся дистанционно, но учителя в области работают всегда на результат ребенка. В выпускных классах есть дополнительные часы на подготовку к экзаменам. С выпускниками работают опытные педагоги. Несмотря на сложную обстановку, наши дети готовятся к экзаменам. Уверена, ребята покажут глубокие знания", - сказала она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях заявил, что решение о формате проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году в регионе будет приниматься Министерством просвещения РФ с учетом оперативной обстановки.