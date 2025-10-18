В РПЦ заявили о намерении закрепить право голоса отца при решении об аборте

Закрепленное Конституцией равенство мужчины и женщины должно проявляться и в таком вопросе, подчеркнул председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Забота о сохранении ребенка лежит на обоих родителях, Русская православная церковь (РПЦ) намерена добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о совершении аборта. Об этом в интервью ТАСС ко Дню отца заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Ребенок с момента зачатия - это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса, он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия - через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного - нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца - наша общая задача", - сказал он.

Священник заметил, что сегодня мужчины забывают о своей роли защитника и "часто сами становятся губителями собственных детей, лишая женщину поддержки в момент принятия решения о сохранении малыша".

По его словам, закрепленное Конституцией РФ равенство мужчины и женщины перед законом "должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни". "Ведь не секрет, что утаенные от мужа аборты часто являются причиной последующего развода", - добавил иерей.

"Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни", - заключил отец Федор.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября в 11:00 мск.