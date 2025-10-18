В РПЦ предложили усложнить процедуру развода

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал бракоразводный процесс трагедией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Процедура развода в настоящий момент является избыточно легкой и осуществимой дистанционным образом, ее юридическое усложнение становится задачей для законодателей. Это предложение в интервью ТАСС в преддверии Дню отца озвучил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Развод - это всегда трагедия, и нужно юридически усложнить эту процедуру, сделать ее не такой легкой, и даже дистанционной, как сегодня. Это - серьезный вопрос к нашим законодателям. Если все же разрыв произошел, право на участие в воспитании детей должно учитывать реальную причину развода и виновную сторону. В этой области несомненно есть дисбаланс и права мужчин также должны быть учтены в должной степени", - сказал он.

Лукьянов подчеркнул, что при всем этом "особое отцовское право подразумевает и особую ответственность отца перед Богом и государством за соблюдение нравственных норм и обеспечение своей семьи".

Он привел данные опроса ВЦИОМ о причинах разводов, согласно которым "на первом месте стоят финансовые проблемы, на втором - измена, на третьем - недопонимание". "Поэтому церковь призывает современных мужчин возродить добродетели мужской верности и заботы об обеспечении семьи, а те добродетели, которые должны вернуть себе современные женщины, - это красота материнства, верность и готовность быть подругой, любовь к детям", - добавил священник.

"А для этого надо буквально объявить войну культу инфантилизма, который уничтожает любовь и в мужчинах, и в женщинах", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября в 11:00 мск.