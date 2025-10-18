Средний возраст волонтера в Москве составляет 24 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средний возраст волонтеров в Москве за последние десять лет уменьшился до 24 лет, сообщила в интервью ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Наш волонтер молодеет с каждым годом. 10 лет назад средний возраст был 35 лет. Это были семейные, работающие люди, которые занимались помощью в свободное время. Сейчас средний возраст добровольцев - 24 года, то есть, за это время наш волонтер помолодел практически на 10 лет", - сказала Драгунова.

Она отметила, что студенты активно помогают на различных городских событиях. И при выборе вуза у абитуриентов одним из актуальных запросов стало наличие волонтерских программ. "У нас есть добровольческие центры практически во всех колледжах и вузах", - подчеркнула Драгунова.

Она добавила, что в столице наблюдается большой всплеск школьного волонтерства. Поэтому комитет вместе с департаментом образования сделал несколько методических пособий для учителей о том, как объяснить ребенку, кто такой волонтер, донор, какие предметы собирать в качестве гуманитарной помощи. Также для детей разного возраста разработано несколько игр и пошаговых стратегий.

