Число волонтеров в Москве со времен ЧМ по футболу выросло почти в шесть шесть раз

В столице много волонтеров медиков и спасателей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество волонтеров в Москве со времен Чемпионата мира по футболу 2018 года выросло почти в шесть раз, до 1,5 млн. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Одной из главных вех развития волонтерского движения в столице стал Чемпионат мира по футболу 2018 года, тогда в принципе сформировалось большое волонтерское сообщество <...>. Если после чемпионата сообщество добровольцев составляло порядка 260 тыс. человек, то после [пандемии] коронавируса - уже около 500 тыс. <...>. Сегодня у нас более 1,5 млн волонтеров, которые регулярно помогают городу, в том числе сдают кровь, посещают людей с ограниченными возможностями, ездят в приюты, участвуют в масштабных городских событиях", - сказала Драгунова.

Она подчеркнула, что в городе очень много волонтеров медиков и спасателей, без которых не обходится ни одно мероприятие. Кроме того, важное направление для Москвы - волонтеры хорошего настроения, которые первыми встречают посетителей на событиях, создают атмосферу, "заряжают" людей позитивными эмоциями. Уникальным направлением стало спортивное волонтерство, его участники активно участвуют в организации и проведении соревнований, забегов и турниров в городе.

"Сейчас мы все переживаем непростой период, идет специальная военная операция. И наши волонтеры первыми присоединились к помощи. В Москве с первого дня СВО постоянно работают 15 гуманитарных штабов", - добавила Драгунова.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.