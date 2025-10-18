Молодежь составляет около четверти населения Москвы

Под категорию молодежь попадают более 3,2 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Около четверти населения Москвы попадает под категорию молодежь, это более 3,2 млн человек. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Молодежь в Москве склонна к добрым делам, к познанию, продвижению, самопрезентации. Кроме того, по всей стране наблюдается большая волна патриотизма, помощь и донорство крови стали качественным запросом молодежного сообщества Москвы. Всего в Москве под категорию молодежь попадают более 3,2 млн человек. Столичные молодежные сообщества постоянно развиваются", - сказала Драгунова.

Она отметила, что обновился портал "Молодежь Москвы", который объединяет все городские события для молодых людей. Информацию о своих молодежных проектах и программах на сайте размещают департаменты, партнеры, корпорации. Также молодые москвичи регулярно пользуются сервисами мультиформатного пространства "Молодежь Москвы", расположенного возле станции метро "Тульская".

Ранее сообщалось, что численность населения города по состоянию на 1 января 2025 год составила 13,3 млн человек.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/25357181.