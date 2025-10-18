Драгунова: участники СВО любят получать письма о мирной жизни

На передовой бойцам очень хочется узнать, чем люди живут в городе, что они думают, как их поддерживают, отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции любят получать письма с рассказами о жизни и словами поддержки от незнакомцев. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"На передовой бойцам очень хочется узнать, чем люди живут в городе, что они думают, как их поддерживают. Они вместе собираются, чтобы читать их, это дорогого стоит. Там иногда такие строки, что трогают до слез. Поэтому обязательно, если увидите наши штабы, вместе с гуманитарной помощью передавайте открытки и слова поддержки <...>, вдруг ваше письмо кому-то поможет в самую трудную минуту", - сказала Драгунова.

Она добавила, что с самых первых дней СВО в столице открылись штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Сегодня таких штабов 15, они действуют на постоянной основе. На фестивальных площадках "Московских сезонов" регулярно открываются павильоны по сбору необходимой помощи.

"Доставляем вещи и нашим бойцам СВО - отвозим на передовую одежду, гигиенические принадлежности. Это то, что нужно постоянно, ездим несколько раз в месяц точно, а иногда и чаще. Не перестаю благодарить москвичей, они, не прекращая, несут в штабы продукты питания, средства личной гигиены, вещи, игрушки и многое другое", - добавила Драгунова.