Благотворительным фондам важны рекуррентные платежи

В столице развивается благотворительный сервис, где представлены различные программы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Благотворительным фондам важнее получать рекуррентные платежи, чем единоразовую помощь, считает председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Конечно, гораздо важнее помогать на постоянной основе и подключить рекуррентные платежи - регулярные автоматические платежи, даже если сумма небольшая. Для благотворительных организаций это гораздо важнее, чем помощь один раз. Я, например, давно подключила такой платеж, помогаю фондам, которые занимаются собаками-поводырями. Чтобы вырастить одну такую собаку, нужен год минимум, а очередь на них большая", - сказала Драгунова в интервью ТАСС.

Она отметила, что в столице развивается благотворительный сервис на mos.ru, где представлены различные фонды, которые собирают пожертвования на благотворительные программы, включая адресную помощь. Человек, который перевел фонду даже минимальную сумму, будет получать каждый месяц отчет, какую конкретную помощь он оказал подопечным за эти деньги.

