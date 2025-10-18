В школах и детсадах в Кузбассе выросло число детей, отправленных домой из-за ОРВИ

Детские сады полностью закрыты в Ленинск-Кузнецком и Юргинском округах

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Приостановлена деятельность двух детских садов, а также 34 групп в 25 детских садах Кузбасса, где воспитываются свыше 700 детей, в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии. Также дистанционное обучение введено одном классе школы региона, сообщили ТАСС в Министерстве образования Кемеровской области.

Неделей ранее в министерстве сообщали, что приостановлена деятельность 18 групп в 14 детских для 326 детей. Также на дистант были переведены 50 детей в двух школах региона.

"Приостановлена деятельность двух детских садов в двух территориях (41 ребенок), 34 групп в 25 детских садах в пяти территориях (674 ребенка). Один класс в одной школе в Тайгинском городском округе переведен на дистанционное обучение (15 детей)", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что детсады полностью закрыты в Ленинск-Кузнецком и Юргинском округах. Частично приостановили деятельность учреждения в Новокузнецке, Прокопьевске, а также в Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Тяжинском округах.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 11,3 тыс. случаев ОРВИ, снижение за неделю составило 15,6%. Против гриппа в регионе привиты 534 тыс. человек (20,9% населения).