В Стерлитамаке не зафиксировали превышения вредных веществ после взрыва

Продолжаются работы по разбору поврежденных конструкций

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты не зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ после взрыва на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Для мониторинга экологической обстановки задействованы лаборатории госкомитета Республики по ЧС и Минэкологии. По результатам замеров превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Ситуация находится на контроле", - приводится комментарий начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Андрея Зайцева.

Он отметил, что на месте происшествия продолжаются работы по разбору поврежденных конструкций. Аварийно-поисковые работы завершены, из-под завалов извлекли пять человек, трое из которых погибли, еще двоих госпитализировали. Всего в больнице находятся пять человек, с ними работают медики и психологи МЧС России, уточнил Зайцев.