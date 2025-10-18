Сгоревший в Новосибирске дом планировали расселить

Мэрия признала здание аварийным, его намеревались снести

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Дом в Новосибирске, где в результате крупного пожара погибли четыре человека и еще семеро пострадали, был признан аварийным и подлежал расселению. Это следует из соответствующего постановления мэрии города.

"Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Римского-Корсакова, 8. Управлению по жилищным вопросам мэрии Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2026 года включительно", - говорится в тексте документа.

Возгорание произошло в Новосибирске в ночь с пятницы на субботу на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. В результате частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 600 кв. м. По данным МВД региона, в результате пожара пострадали семь человек. Трое из них были госпитализированы. В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что все они находятся в тяжелом состоянии.

По данным мэрии города, эвакуировались 26 человек. Часть жильцов остановились у родственников. В муниципалитете пообещали предоставить временное жилье, тем, кому это необходимо. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело об убийстве.