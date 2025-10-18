В госветклиниках Москвы создают уголки для питомцев с едой и игрушками

Для хозяев животных работают комфортные зоны ожидания, рассказал председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Столичные госветклиники создают специальные уголки для питомцев с едой и игрушками. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

"Мы пытаемся изменить подходы к оказанию ветеринарной помощи. Разрабатываем стандарты оказания ветеринарной помощи, модернизируем зоны ожидания. Потому что, когда человек приходит с питомцем для получения той или иной ветеринарной помощи, ему хочется получить эту помощь в комфортных условиях. Поэтому в некоторых подразделениях мы делаем уголки для питомцев, где есть вода, еда, какие-то простые игрушки", - рассказал Сауткин.

Председатель комитета добавил, что комфортные условия создаются и для хозяев питомцев. "В этих зонах ожидания размещены телевизоры, и пока животное оперируют, можно в комфортных условиях ждать своего питомца. Есть детские уголки - если посетители приходят с детьми, они могут немножко отвлечься от суеты, от переживаний за питомца", - добавил Сауткин.

