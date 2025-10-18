Многодетный отец из США заявил, что Запад разрушает традиционное понятие семьи

Джозеф Шуцман отметил, что Россия хранит семейные ценности

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Агрессивная пропаганда ЛГБТ (движение запрещено в РФ) в США и других странах Запада уничтожает традиционное понятие семьи - союза мужчины и женщины, Россия выступает хранительницей семейных ценностей. Такое мнение в интервью ТАСС по случаю Дня отца (19 октября) выразил Джозеф Шуцман - ИТ-консультант и блогер, отец восьми детей, переехавший в РФ из США в 2023 году.

"В Соединенных Штатах, к сожалению, из-за либеральной идеологии и прочих модных течений мы сконцентрировались на индивидуализме, будто каждый должен самостоятельно определять свою идентичность. Безусловно, свобода выбора - неотъемлемое право, дарованное нам Богом. Однако при этом полностью утрачено понимание важности формирования личности", - сказал он, отвечая на вопрос, почему семейные ценности на Западе переживают кризис и почему он решил переехать в Россию с семьей.

По словам Шуцмана, "возникла абсурдная ситуация, когда трехлетнему ребенку предлагают решать, мальчик он или девочка, выбирать между леволиберальными или правоэкстремистскими взглядами". "В реальности ответственность за формирование личности ребенка лежит на родителях, но современное западное общество системно разрушило институты материнства и отцовства. Как раз о недопустимости понятий «родитель номер один» и «родитель номер два» говорит президент РФ Владимир Путин, я это часто слышу здесь", - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, "пропаганда ЛГБТ началась со стирания фундаментальных отличий между мужчиной и женщиной, нивелирования их социальных ролей". "Этот процесс был запущен еще феминистским движением, стремившимся устранить естественные различия между полами. Теперь же он вылился в концепцию андрогинного общества, где каждый представляет собой просто индивида - не мужчину и не женщину. Роли и традиции, на которых тысячи лет держалась наша цивилизация, были разрушены. Эти принципы, как говорил Господь, изначально запечатлены в наших сердцах, однако Запад прилагает все усилия, чтобы их уничтожить", - сказал Шуцман.

"Разрушается процесс формирования личности, и ребенок превращается в осиротевшую душу. Человека, который не понимает своих обязанностей, не умеет правильно действовать, мыслить, осознавать происходящее в мире. Утратив эти ориентиры, общество неизбежно деградирует", - заключил он.

