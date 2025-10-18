МККК в Москве призвал продолжать режим прекращения огня в Газе

В организации отметили, что соглашение позволяет расширять масштабы доставки и распределения предметов первой необходимости в анклаве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) в Москве заявил, что реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа должна продолжаться, это критически важно для спасения жизней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Международный комитет Красного Креста рад достижению соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и увеличение объема гуманитарной помощи в Газе. С октября 2023 года МККК способствовал освобождению 172 заложников и 3 472 задержанных палестинцев. Это было сделано по просьбе Израиля и ХАМАС в соответствии с соглашением. Мы уже увидели, насколько это соглашение о прекращении огня критически важно для спасения жизней. Его реализация должна продолжаться, чтобы воссоединить разлученные семьи и разорвать порочный круг разрушений, лишивший миллионы людей безопасности и достоинства", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что каждое соглашение о прекращении огня позволяло МККК расширять масштабы доставки и распределения предметов первой необходимости в секторе Газа. "Мы готовы сделать это снова. Гуманитарная помощь должна возобновиться в полном объеме, в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права и гуманитарными принципами, чтобы охватить тех, кто больше всего в ней нуждается", - подчеркнули в пресс-службе организации.

"Гуманитарные организации должны иметь возможность распределять помощь беспристрастно и в необходимых масштабах. Ситуация в секторе Газа остается тяжелой, необходимо срочно доставить в сектор гуманитарную помощь и распределять ее безопасным и достойным образом", - указали в пресс-службе МККК.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.