ТАСС: эвакуация населения в Днепропетровской области проходит лишь на бумаге

В действительности жителям приходится организовывать себя самим, сообщили в пророссийском подполье

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Днепропетровской области фиктивно проводят эвакуацию местного населения, отпуская ситуацию на самотек. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Согласно информации, поступающей от местных жителей, которую можно проверить даже на украинских сервисах по продаже недвижимости, рынок недвижимости в Днепропетровской области сохраняет высокий уровень активности. Однако граждане в большинстве своем пребывают в панике, и это неудивительно, поскольку они боятся за свою дальнейшую судьбу. Неопределенность связана с тем, что местные власти, по сути, организовывают эвакуацию лишь на бумаге, а в реальности людям приходится самостоятельно себя организовывать", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что украинские чиновники за бесценок выкупают недвижимость в Днепропетровской области, пользуясь паникой местного населения.