Многодетный американец: в России больше свободы слова, чем в США

В РФ "человек по-прежнему может говорить то, что думает", считает Джозеф Шуцман

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. В России, в отличие от Соединенных Штатов, сохраняется возможность свободно высказывать свою точку зрения. Такое мнение в интервью ТАСС по случаю Дня отца выразил Джозеф Шуцман - IT-консультант и блогер, отец восьми детей, переехавший в РФ из США в 2023 году.

"В России человек по-прежнему может говорить то, что думает. Люди готовы принимать реальность такой, какая она есть. Да, существуют разные точки зрения, но все могут высказывать их вслух. Дискуссия все еще возможна. Мы можем общаться, не считая оскорблением иное мнение. При этом люди способны аргументировать свою позицию", - сказал собеседник агентства.

Он противопоставил это американскому подходу: "Мы, американцы, всегда гордились тем, что "изобрели" свободу слова. Мы думали: "Как здорово: мы можем говорить что угодно!" Но позволять себе все что угодно - не то понимание свободы, которое я разделяю".

"Ирония в том, что в России на самом деле больше свободы слова, чем в Америке, особенно учитывая, что США всегда осуждали Россию с позиции "там нельзя свободно высказывать мнение", - отметил блогер. - Однако восприятие, которое мы, американцы, создаем о других странах, не так однозначно".

"Мне часто пишут в интернете: "Ты не говоришь ничего плохого о России, потому что тебе это запрещено. За тобой следят, за занавесом кто-то стоит с пистолетом, готовый выстрелить, если ты скажешь что-то не то". А я в ответ: "Что вы хотите от меня? Чтобы я показал какую-то мусорную свалку в переулке и сказал: "Вот настоящая Россия". Но я же не делаю то же самое про другие страны или американские штаты: "Смотрите, на видео Чикаго, вот мусор, валяющийся на земле!" Нет, вы снимете небоскребы или что-то еще. Но почему-то от России все ждут исключительно негатива. Таково наше воспитание", - считает Шуцман.

В России, по словам блогера, он больше всего ценит то, что дети могут жить нормальной жизнью в обществе, где мальчики - это мальчики, а девочки - это девочки. "Есть так много важных вещей, которым я должен научить своих детей, и я могу не отвлекаться на все эти искусственные проблемы, которые либеральный мир считает столь важными", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября в 09:00 мск.