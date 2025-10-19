Многодетный отец из США рассказал о своих впечатлениях о ценностях в России

Основное отличие российского общества заключается в поддержке семейных ценностей, считает Джозеф Шуцман, отец восьми детей, переехавший из США в Россию в 2023 году

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главное отличие России от западных стран состоит в масштабной работе по поддержке семейных ценностей в обществе. Такое мнение в интервью ТАСС по случаю Дня отца выразил Джозеф Шуцман - IT-консультант и блогер, отец восьми детей, переехавший в Россию из США в 2023 году.

"Общественный прогресс невозможен, когда все силы уходят на "игры разума". Такое общество обречено на стагнацию и саморазрушение. И это горькая реальность. У меня остались друзья и родственники в Америке - они поневоле привыкают к окружающей обстановке, человек ко всему адаптируется. Это очень тяжело. Но попытки сохранить традиционные ценности и передать их детям в атмосфере, которая настроена против этого, требуют невероятных душевных сил", - сказал Шуцман, который ведет политическое ток-шоу о России Russia Up Close.

По его словам, особенно остро эту проблему ощущают в многодетных семьях. "В моем родном городе большинство семей воспитывают по шесть-девять детей, а одна семья и вовсе растит восемнадцать. Прекрасные люди! Но какая же это колоссальная ответственность - воспитать каждого ребенка, когда все общество буквально против тебя и пытается поработить душу твоего ребенка", - отметил блогер.

"В России я этого не чувствую. Безусловно, есть свои проблемы, и я, как родитель, несу полную ответственность за развитие своих детей. Но ключевое отличие в том, что общество не настроено против меня. Впервые в жизни я испытываю это ощущение - и оно бесценно. Если бы меня спросили, что я больше всего ценю в жизни здесь для моей семьи, я бы без колебаний назвал именно это", - заключил Шуцман.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября в 09:00 мск.