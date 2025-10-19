Блогер из США рассказал о восхищении его детей армией России

Сыновья одержимы всем, что связано с военными, а дочери в восторге от русской архитектуры, отметил Джозеф Шуцман, переехавший в Россию из США

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Американский блогер и IT-консультант, отец восьми детей Джозеф Шуцман, переехавший из США в Россию, в интервью ТАСС по случаю Дня отца рассказал, как его дети восхищаются российскими военными и красотой русской архитектуры.

"Мы приехали в Россию, потому что хотим жить здесь, стать частью общества, стать россиянами. В этом есть и патриотическое измерение. На днях я снял видео. У нас двухэтажный дом. Утром, просыпаясь, я могу глядеть сверху на то, чем занимаются дети, пока они меня не заметили. И вдруг я услышал знакомую мелодию: мой трехлетний Жан-Жак, сидя у камина и играя с поездами, напевал государственный гимн. Я был поражен. Ему всего три года, и он уже напевает государственный гимн. Тут я подумал: "Это великолепно, мои дети уже становятся русскими!" - сказал он.

По словам Шуцмана, его сыновья "обожают все, что связано с армией". "Я впервые взял сына Джозефа на парад в День Победы, и он был потрясен. Я очень благодарен за возможность посетить Парк Победы, где была выставлена уничтоженная техника [НАТО]. Это навсегда изменило жизнь моего сына. Помню, мы там гуляли и несколько российских военнослужащих в полной экипировке - в касках, с винтовками - стояли рядом. Джозефу было всего три года. Я указал на русского военного высокого роста и сказал: "Подойди и пожми ему руку, Джозеф". Мальчик побежал что было сил. И тогда военнослужащий, следуя русской традиции, снял перчатку и пожал Джозефу руку своей ладонью", - рассказал американский блогер.

"Возможно, для россиян в этом нет ничего особенного, но для нас это очень значимо. У нас нет такой традиции - снимать перчатку в знак уважения. Джозеф был глубоко тронут тем, что военнослужащий снял перчатку, чтобы пожать ему руку, и смотрел ему прямо в глаза, проявляя уважение к нему", - добавил Шуцман.

По его словам, сын "с того дня буквально помешался на всем", что связано с армией. "Смотри, папа, самолеты! Смотри, танки! Я солдат!" Даже когда он ведет себя не очень хорошо, я спрашиваю: "Джозеф, а поступил бы так военный?" - "Нет, он так никогда не поступит. Прости, папа, я больше не буду". Для меня очень ценно видеть, как мои дети проникаются вашими традициями", - заключил многодетный отец.

Шуцман отметил, что его дочери в восторге от русской архитектуры, красоты церквей, икон и музеев. "Мы снимали видео на Красной площади, когда впервые попали в Россию. В глазах дочерей горел такой свет - это невозможно забыть. Их покорили колокольные звоны в Москве и других городах России. Куда бы мы ни пришли, они слышат колокола и восклицают: "Папа, слышишь? Колокола!" Это так прекрасно. Здесь перед ними открылась возвышенная архитектура, которой они не видели прежде. Они прикоснулись к древним традициям тысячелетней христианской страны", - рассказал блогер.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября в 09:00 мск.