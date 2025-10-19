Иерей Лукьянов: личное общение отца с детьми превыше любой работы

Отцовство является "школой любви, куда человек поступает учиться вместе со своим ребенком", а не "экзаменом по достижениям", подчеркнул председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Общение отца с детьми превыше любой работы и накопления ресурсов, отец призван не только кормить, но и духовно взращивать своих детей. Об этом в интервью ТАСС ко Дню отца заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Личное общение отца с детьми неизмеримо важнее любой работы, ибо он призван быть священником своей малой церкви, вести детей ко Христу, а не только быть их кормильцем. Даже на расстоянии необходимо поддерживать общение и обязательно молиться друг за друга. Благо, сегодня есть современные технологии связи - и при желании можно всегда вечером после работы уделить внимание своей семье. И увидеть всех, и услышать", - сказал он.

Отец Федор добавил, что важным является не столько количество проведенного совместного времени, сколько его "качество и духовная насыщенность".

Он напомнил, что отцовство является "школой любви, куда человек поступает учиться вместе со своим ребенком", а не "экзаменом по достижениям" (в том числе и экономических ресурсов - прим. ТАСС).

"Ваши усталость и неуверенность нормальны, но преодолеваются они не накоплением ресурсов, а верой и решимостью принять этот великий дар и ответственность", - заключил священник.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.