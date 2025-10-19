Американский блогер рассказал о своем главном открытии после переезда в Россию

Джозеф Шуцман отметил, что РФ сохраняет понимание истинной сути дружбы и единства

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия сохраняет понимание истинной сути дружбы и единства, что кардинально отличает ее от Запада, где эти понятия утрачены. Такое мнение в интервью ТАСС по случаю Дня отца выразил Джозеф Шуцман - IT-консультант и блогер, отец восьми детей, переехавший с семьей в РФ из США в 2023 году.

"[После переезда в Россию] я стал лучше понимать саму суть дружбы. В России, когда кто-то говорит, что вы ему друг, это наполнено особым смыслом. Это не просто улыбка, рукопожатие или угощение - нет, здесь дружба намного искреннее. Вы действительно готовы подставить друг другу плечо", - сказал он.

По словам Шуцмана, "США и Россия - две большие страны, Россия, безусловно, значительно больше". "Но при всех сходствах между нами есть одно фундаментальное отличие: Америка, скорее, представляет собой сообщество разных народов, собранных вместе весьма искусственным путем. Россия же полная противоположность: она формировалась и прирастала территориями абсолютно естественно. Удивительно, что при всем разнообразии - в России около 197 различных народностей - вы ощущаете себя единым целым, настоящими россиянами. Мне до сих пор сложно это полностью осознать, но это чистейшая правда: вы дружите, строите поистине дружеские отношения и чувствуете себя одним большим русским народом", - отметил он.

"В Америке же существует много малых народов. 100 лет назад еще можно было выделить итальянскую, польскую, немецкую общины, но сейчас все превратилось в однородную массу. Да, мы могли бы сказать: "Мы американцы, едим бургеры и стейки, запускаем фейерверки 4 июля [на День независимости] и наряжаем елку на Рождество". Но это, пожалуй, все, что нас объединяет", - добавил блогер.

В России, по его словам, "при всем культурном разнообразии существуют глубокие объединяющие традиции - то, как россияне относятся друг к другу, как общаются, как помогают в трудную минуту". "Россия - поистине настоящая страна, подлинно единая. И в этом - особая красота", - заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября в 09:00 мск.