Московские госветклиники обеспечили вакцинами за счет импортозамещения

Российские препараты во многом превосходят импортные, отметил председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин
05:11
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Государственные ветеринарные клиники Москвы полностью обеспечены вакцинами и лекарственными препаратами, несмотря на уход иностранных компаний с российского рынка. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

"Мы полностью обеспечены всем необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иммуноглобулинами, препаратами. Есть российские биофабрики, которые полностью обеспечивают нас и вакцинами, и диагностическими средствами. <...> Cказать, что с уходом иностранных компаний у нас есть какой-то дефицит, такого однозначно нельзя сказать. Мы полностью всем обеспечены, и наши вакцины во многом превосходят импортные", - рассказал Сауткин.

По словам председателя комитета, вакцин в полном объеме хватает как для домашних питомцев, так и для сельскохозяйственных животных. "У нас есть и достаточно большое поголовье сельскохозяйственных животных, которым также требуется проведение противоэпизоотических и диагностических мероприятий", - добавил Сауткин.

Насчитывается достаточно много российских компаний, которые наращивают объемы производства и делают как комплексные вакцины, так и моновакцины и для собак, и для кошек.

Полный текст интервью будет опубликован 20 октября в 09:00 мск. 

