Ветеринары предостерегли от закупок иностранных препаратов по серым схемам

Российские вакцины во многом превосходят иностранные аналоги, отметил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин

Редакция сайта ТАСС

© Максим Казаков/ Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Покупка иностранных препаратов для домашних животных по серым схемам может привести к ряду проблем. Таким мнением в интервью ТАСС поделился председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

"Хотелось бы сразу предостеречь. Многие пытаются закупать импортные вакцины по серым схемам, у частных продавцов. Мы не рекомендуем это делать, потому что никто не знает, как эта вакцина хранилась, в каких условиях ее доставали, привозили, а потом многие вакцины не зарегистрированы на территории Российской Федерации. И при перемещении животных, когда человек захочет взять свое животное в путешествие, у него могут возникнуть определенные проблемы", - рассказал он.

Собеседник отметил, что в России производятся вакцины и препараты, которые превосходят иностранные аналоги. "Мы полностью всем обеспечены, и наши вакцины во многом превосходят импортные", - подчеркнул Сауткин.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 20 октября в 09:00 мск.