В России в 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней

Наибольшее количество таких дней будет в январе из-за длинных новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря по 11 января

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиян в 2026 году ждет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней. Это следует из норм Трудового кодекса РФ и производственного календаря, утвержденного правительством России.

Наибольшее количество выходных и праздничных дней в 2026 году будет в январе из-за длинных новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря по 11 января. Кроме того, еще пять обычных выходных дней будет во второй половине месяца (17-18 января, 24-25 января и 31 января). Таким образом, общее количество рабочих дней в первом месяце года составит 15.

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то выходные переносятся. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. В 2025 году, как и в предыдущие годы, в России было такое же количество праздничных и выходных дней - 118, и рабочих дней - 247.

В високосный 2024 год выросло число рабочих дней до 248, то же самое было в 2020-м. В високосный 2016 год оказалось на один выходной день больше - 119.