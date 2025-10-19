Минпросвещения призвало оценить риски введения 12-летки в школах России

Образовательная система в РФ позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ заявило о необходимости оценить риски введения 12-летнего срока обучения в школах. Нынешняя программа максимально сбалансирована и успешна для усвоения учениками знаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ распространилась информация о якобы необходимости увеличить срок обучения в школах с нынешних 11 лет до 12. Говорилось и о том, что начинать учебу следует с шести лет.

"Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка. Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка. Введенные федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны.

Министерство просвещения России проводит работу по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. Максимальное количество контрольных работ не должно превышать 10% от общего объема учебного времени. Кроме того, утверждены согласованные с Роспотребнадзором единые нормативы времени, которое отводится на выполнение домашних заданий. Внесено поурочное планирование по учебным предметам. Министерством просвещения России проведена работа, чтобы все было сбалансировано с учетом возраста и системы образования, уточнили в ведомстве.