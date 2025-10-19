В Цхинвале простились с композитором Тимуром Харебовым

Церемония прошла на Театральной площади под песню "Ма Ирыстон"

ЦХИНВАЛ, 19 октября. /ТАСС/. Жители Южной Осетии простились с композитором, членом союза композиторов России народным артистом Южной и Серной Осетии Тимуром Харебовым. Церемония прощания прошла на Театральной площади Цхинвала под песню композитора "Ма Ирыстон", передает корреспондент ТАСС.

Сотни жителей республики во главе с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, общественные и политические деятели пришли на Театральную площадь на церемонию прощания с Харебовым. Организацией похорон занималась созданная распоряжением президента Южной Осетии Госкомиссия. Все расходы также были за счет государства.

"Тимур Харебов - легендарная личность в Осетии, всю вою жизнь посвятил служению своей Родине. Он написал более 200 произведений, благодаря которым вписал свое имя золотыми буквами в культуру Осетии", - сказал на церемонии прощания директор Госдрамтеатра Южной Осетии Григорий Мамиев.

Простились с композитором под аплодисменты и его песню "Ма Ирыстон", которая, как ранее отметил президент республики Гаглоев, "стала хитом, выразителем духа и настроений целой эпохи".

Харебов умер 16 октября в больнице Владикавказа после тяжелой болезни. Ему было 77 лет. Он являлся кавалером ордена Дружбы, был награжден медалью "Во имя жизни", член Союза композиторов России, Народный артист Южной и Северной Осетий. Он написал около 200 произведений, созданных в различных музыкальных жанрах, а также основал ансамбль народных инструментов "Айзалд". С именем композитора связан и первый в Осетии мюзикл "Роксана".