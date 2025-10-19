Дмитриев объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле между Россией и США

Победитель сможет отправиться в поездку на Дальний Восток или Аляску либо первым проехать по тоннелю

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, сделанное с помощью искусственного интеллекта, о тоннеле, соединяющем Россию и США. Анонс конкурса он опубликовал в своем профиле в Х.

"Создайте свое лучшее видео с использованием искусственного интеллекта о туннеле Россия - Аляска, добавляйте [к своему посту] #путинтрамптуннель и делайте репост своего видео [под анонсом конкурса]", - написал он, прикрепив постер конкурса.

В качестве приза Дмитриев предложил отправить победителя в четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску или же дать право первым совершить поездку по тоннелю.

Ранее Дмитриев заявил о начале обсуждения строительства тоннеля между РФ и США. По его данным, тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, могут построить менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.