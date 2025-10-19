Политолог Штир: Россия и США обсудят вопрос территорий Донбасса

Член международного дискуссионного клуба "Валдай" задался вопросом, примут ли Украина и ЕС итоги саммита в Будапеште

БУДАПЕШТ, 19 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Один из главных вопросов, связанных с предстоящим в Будапеште саммитом Россия - США, заключается в том, согласятся ли с его итогами Украина и Евросоюз. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС член международного дискуссионного клуба "Валдай", венгерский политолог Габор Штир.

Он отметил, что намеченная в столице Венгрии встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать серьезным шагом вперед в процессе урегулирования украинского конфликта. По его словам, ранее лидеры двух стран "уже показали, что умеют договариваться". "Вопрос в том, примет ли это Украина и [поддерживающий ее] Евросоюз", - сказал эксперт.

Штир добавил, что в ходе предстоящих дискуссий придется, в частности, решать болезненный "вопрос о том, что будет с той частью территории Донбасса, которая сейчас остается под контролем Украины".

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".