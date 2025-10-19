Daily Nation: в Кении похоронили бывшего премьера Одингу

Тело политика захоронили на фамильном кладбище в городе Бондо

НАЙРОБИ, 19 октября. /ТАСС/. Похороны бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Раилы Одинги прошли в городе Бондо на западе Кении. Об этом сообщила газета Daily Nation.

По данным издания, тело политика захоронено на фамильном кладбище рядом с мавзолеем, где покоится Джарамоги Огинга Одинга (1911-1994) - отец Раилы Одинги и один из самых видных борцов за независимость Кении, также занимавший должность первого вице-президента страны в 1964-1966 годы.

В церемонии похорон приняли участие президент страны Уильям Руто и другие высокопоставленные политики, а также родные и близкие покойного.

Ранее в Найроби и городе Кисуму на западе Кении прошли церемонии прощания с экс-премьером, в которых приняли участие десятки тысяч человек. В результате возникших на мероприятиях давок как минимум шесть человек погибли и сотни получили травмы.

Одинга, проходивший лечение в индийском городе Кочи, умер утром 15 октября после остановки сердца в возрасте 80 лет. На следующий день его тело было доставлено специальным рейсом в Найроби.

Одинга был неизменным лидером оппозиционной партии "Оранжевое демократическое движение", основанной в 2005 году. Он безуспешно баллотировался на пост президента страны пять раз - в 1997, 2007, 2013, 2017 и 2022 годах. В период с 2008 по 2013 год занимал должность премьер-министра. По случаю его смерти в стране объявлен семидневный национальный траур.