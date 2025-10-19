Шойгу: память о работниках трассы "Алсиб" в годы войны надо увековечить

Президент Русского географического общества также счел реальным совместное изучение Россией и США Аляски

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия и США могли бы сотрудничать в изучении Аляски, считает президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. В интервью ТАСС и другим российским СМИ он также выступил за установку памятников тем, кто участвовал в работах на трассе "Аляска - Сибирь" ("Алсиб") в годы Великой Отечественной войны.

"Я думаю, это вполне реально. С учетом того, что мы многого достигли в освоении нашего Севера, у нас есть колоссальный опыт, я думаю, придет время, он будет востребован", - ответил Шойгу на вопрос, является ли совместное изучение Россией и США Аляски фантазией или может стать реальностью.

Для примера президент РГО привел проект по обследованию объектов воздушной трассы "Алсиб", по которой из США в СССР перегонялись самолеты по договору ленд-лиза. "Конечно, мы хотели, чтобы и на Аляске, и у нас на Чукотке с двух сторон были поставлены памятники летчикам и исследователям. И там, и там вполне может и должен появиться музей, чтобы показать героический этап нашей общей истории. Подвиг наших и американских летчиков", - подчеркнул Шойгу.

Отвечая на вопрос о контактах РГО с коллегами из США, он заметил: "Есть взаимоотношения между государствами. А есть взаимоотношения между людьми. Мы много лет сотрудничаем с ветеранскими организациями, сохраняя память о совместной борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной". По словам Шойгу, РГО ведет "плотное сотрудничество с Сербией, Китаем, Индией". "В скором времени у нас откроются центры РГО в Индонезии, Бангладеш, Кыргызстане", - сообщил президент РГО.

Как рассказали ТАСС в Русском географическом обществе, масштабная экспедиция по обследованию объектов воздушной трассы "Алсиб" была организована РГО и Минобороны России. Цель - изучить опыт строительства трассы, ее историко-культурное наследие и почтить память летчиков, перегонявших самолеты в тяжелейших условиях, а также местных жителей, которые строили и обслуживали аэродромы. Экспедиция позволила обследовать 14 мест крушений самолетов таких моделей, как Bell P-39 Airacobra, Douglas A-20 Boston, Douglas C-47, Bell P-63 Kingcobra, Р-40 Kittyhawk.

Проекты РГО

Всего по состоянию на 2025 год Русское географическое общество реализует проекты в 138 странах. Это составляет 72% от общего числа государств, с которыми у России установлены дипломатические отношения. "Реализовывать задачи на международной арене помогают центры РГО за рубежом. В частности, значимый скачок интереса к проектам общества в Южной Азии обоснован именно созданием сначала центра РГО в Тривандруме в 2023 году, затем - в Нью-Дели в 2024 году и в Шри-Ланке в 2025 году. Планируются к открытию центры в Бангладеш, Индонезии, Кыргызстане и Объединенных Арабских Эмиратах", - сообщили в РГО.

Там также отметили, что "знаковым событием на международном направлении работы РГО стало учреждение первого общего профессионального праздника - Дня географа БРИКС". По итогам XVI саммита соответствующее решение по предложению президента РФ Владимира Путина было включено в Казанскую декларацию, и День географа будет праздноваться странами объединения ежегодно. Инициатива призвана популяризировать науки о Земле и привлекать молодое поколение к исследовательской деятельности.