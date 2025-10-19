Статья

Сергей Шойгу: если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь!

Каким будет новый школьный учебник географии, какие тайны хранят острова, где надо жить в России, как вместе с США заняться исследованиями Аляски, где самые красивые на свете закаты, может ли Кустурица снять фильм по заданию РГО — на эти и другие вопросы ответил Сергей Шойгу, который 16 лет занимает пост Президента Русского географического общества. В год празднования юбилея РГО он встретился с представителями ТАСС, "Известий", "Российской газеты" и "Комсомольской правды"

Редакция сайта ТАСС

Сергей Шойгу © Михаил Терещенко/ ТАСС

Изучать Россию — самую большую и красивую страну — можно бесконечно, что день за днем последние 180 лет доказывает Русское географическое общество (РГО), основанное по высочайшему повелению Николая I в 1845 году.

— Сергей Кужугетович, в соцсетях уже не первый месяц обсуждают фрагмент беседы двух ученых-социологов. Один из них приводит опрос ВЦИОМа: среди нынешних школьников только 20% знают, куда впадает Волга. При этом для ЕГЭ географию выбрали всего 2,5% учащихся. Не значит ли это, что вырастает поколение, которое в буквальном смысле не чувствует своей страны?

— Если оглянуться, лет пятнадцать-двадцать назад картина была куда печальнее. Мы тогда тоже проводили опросы — и ответы, скажу вам, были не просто странными, а пугающими. Многие даже не знали, что Байкал находится в России. Но я не драматизировал бы сегодняшнюю ситуацию. Она меняется — и меняется к лучшему. Мы уже многое сделали и продолжаем работать.

Например, создаем новые учебники географии — совсем не такие, как раньше. Тогда все было и скучно, и поверхностно, и местами даже наивно политизировано. Помню, в одном старом учебнике о Забайкалье писали: "Лесов тут нет, потому что все вырубили браконьеры и продали". А в другом — что "вся территория загрязнена нефтедобычей, жить невозможно, можно работать только вахтой". Такое читать детям нельзя. География должна пробуждать интерес и гордость, а не чувство вины.

Вообще, задача Русского географического общества — чтобы люди сначала увидели, а потом полюбили свою страну: свою область, город, деревню. Поэтому мы поддерживаем региональные учебники, когда ребята изучают не абстрактные материки, а свои места — и открывают их заново. Работы у нас впереди много, но это, знаете, хорошая работа — она возвращает уважение к себе и к своей земле.

Интересно : Одним из наиболее важных показателей возрождения интереса к географии стало постепенное увеличение числа учащихся, выбирающих дисциплину для сдачи государственной итоговой аттестации. Число учащихся в 9-х классах, проходящих итоговую аттестацию по предмету, составляет порядка 30% от общего числа участников ОГЭ. В текущем году эта цифра достигла 736 тыс. человек. С 2020 по 2025 год включительно число выпускников, сдающих экзамен по географии, увеличилось практически на 50%:

в 2020 году — 12 476 человек;

в 2021 году — 14 963 человека;

в 2022 году — 14 800 человек;

в 2023 году — 15 037 человек;

в 2024 году — 15 723 человека;

в 2025 году — 18 698 человек.

В 2019 году только на 12 специальностей и направлений подготовки вузы принимали абитуриентов с результатом ЕГЭ по географии. К настоящему времени и список вузов, и спектр направлений подготовки, в перечень вступительных испытаний которых включен экзамен по предмету, значительно расширились. Сегодня на 66 специальностей предусмотрен прием абитуриентов с экзаменом по географии.

— С чего лично для вас началась география? Когда она стала чем-то своим?

— Со школы. У нас была удивительная преподавательница. Она не просто вела уроки, а открывала перед нами мир. Рассказывала о загадках, о тайнах, о путешествиях — и так увлекательно, что мы буквально жили этими историями. С тех пор у меня появилась мысль: собрать книгу загадок. Настоящих, больших, ненадуманных. Таких, которые хотелось бы доисследовать, разгадать, допонять.

© Личный архив Сергея Шойгу

Многие говорят: "Сейчас уже все открыто, нечего искать". А я не согласен. Взять хотя бы Тунгусский метеорит — ведь это не единственный случай. Были и другие объекты, прилетавшие к нашей планете. Мы недавно нашли место стоянки судна Беринга. А ведь когда-то первая экспедиция РГО отправилась в Тикси и собиралась остаться на сезон, но прожила там три года, организовав первую метеостанцию.

Вспомните: в 1941–1942 годах от Аляски до Красноярска построили двадцать аэродромов для ленд-лиза. В тундре! Без навигации, без GPS, без тяжелой техники. А Транссиб? Девять лет, девять с половиной тысяч километров — без экскаваторов, без бульдозеров. Это же подвиг человеческой воли и любопытства. Вот о таких историях я и хочу рассказать. Думаю, в ближайшее время мы обязательно издадим этот сборник загадок.

— Вы упомянули, что Русское географическое общество принимает участие в создании новых школьных учебников. Что вы хотите в них видеть? И когда они появятся?

— Есть решение Председателя Попечительского Совета РГО Владимира Владимировича Путина: создать собственный учебник географии. Мы уже начали эту работу. Руководит ею первый вице-президент Общества Николай Касимов. Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году.

Интересно : РГО работает над созданием единого государственного мировоззренческого учебника по географии для 5–11-х классов, а также сопутствующих атласов, контурных карт и иных материалов. "Это будет принципиально новый учебник, который станет фундаментом для переосмысления всего школьного курса, обновит содержание предмета, учитывая баланс между физической и экономической географией, и, делая упор на передовые технологии науки, будет формировать новое поколение граждан, обладающих глубокими знаниями о своей стране и мире, а также развитым чувством патриотизма".

Помимо учебников мы выпускаем множество других изданий — научных, просветительских, экспедиционных. И все они направлены на то же: учить видеть и понимать страну. Мы проводим и конкурсы. Например, "Лучший гид России". Тысячи участников со всей страны — молодые, увлеченные, талантливые.

Это напоминает телевизионные шоу, где люди соревнуются в пении или юморе, но здесь другое — это соревнование в знании своей земли. Иногда я думаю: если бы мы так же настойчиво продвигали географию и историю, как продвигаем банковские продукты или памперсы, мы бы знали страну гораздо лучше.

Озеро Медвежье © Егор Никифоров

Посмотрите, сколько рекламы про Турцию. А ведь можно было бы показывать вулканы Камчатки, Курилы, Байкал. Если хотя бы часть рекламного времени посвятить рассказу о России, я уверен — интерес к ней вырос бы мгновенно.

Интересно : Конкурс видеоэкскурсий "Лучший гид России" — всероссийский конкурс коротких видеоэкскурсий, учрежденный в 2017 году. На сегодняшний день — самый масштабный в России среди профессиональных гидов и любителей. Основная задача — найти профессионалов высокого класса, которых РГО будет рекомендовать путешественникам.

— А в новом учебнике будут те самые загадки, о которых вы рассказали?

— Пока рано об этом говорить — у нас только первые наброски, черновой макет. Но я думаю, что отдельный сборник загадок все-таки появится. Мы уже начали подбирать материал и надеемся подготовить его скоро.

— Вы неоднократно упоминали в разных интервью о сибиризации. Было несколько волн освоения Сибири, и часто это происходило за счет принудительного переселения — каторжников, ссыльных. Вы писали, что даже в 1980-е туда ссылали тунеядцев и девушек с низкой социальной ответственностью. Что такое сибиризация на самом деле? Как привлечь людей в этот непростой регион?

— Расхожее мнение, что Сибирь осваивали только каторжане, не совсем верно. Возьмите тот же БАМ — там не было заключенных. Это была стройка энтузиастов, военных железнодорожников, людей, зараженных идеей созидания. Каждое поколение оставляло свой след — от открытия Аляски до комсомольских строек.

Вот недавно ребята нашли на свалке старую книгу 1933 года. В ней планы строительства десяти ГЭС на Енисее и шести на Ангаре. Предполагалось, что к концу третьей пятилетки электроэнергия в стране станет самой дешевой в мире. Это был грандиозный проект: алюминиевые комбинаты, синтетическое топливо из угля, электрометаллургия. Так вот это и есть сибиризация России: развитие, созидание, движение вперед.

— А что сейчас?

— Сейчас ситуация иная, но суть та же – использовать то, что дала природа. Посмотрите: по никелю мы первые в мире, по марганцу — тоже первые, по титану и вольфраму — вторые, по редкоземельным — тоже вторые. А по меди — третьи.

Но вот парадокс: по запасам первые, а по потреблению своего никеля – 0,6%. Продаем сырье, а импортируем готовые изделия почти на ту же сумму. С медью та же история — экспорт на 7 млрд, а импорт готовой продукции — на 73 млрд. Мы вывозим ценнейшее и покупаем то, что могли бы делать сами. Вот где простор для работы: и для молодежи, и для новой промышленности.

— Если цифры и ресурсы —​​​​​ это важно для государства, то как вернуть людям тот энтузиазм, что был при освоении целины и строительстве БАМа? Как "зажечь" человека?

— В царской России существовало переселенческое управление по освоению Сибири, его еще называли Столыпинским. И хотя освоение Сибири началось до Петра Столыпина, именно благодаря ему в России началась масштабная, крупнейшая в истории страны программа по переселению. Люди ехали не по приказу — по желанию. Им выделяли землю, скот, семена, освобождали от рекрутчины. А на местах заранее строили поселения, чтобы приезжающий видел: здесь можно жить.

Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали © ТАСС

Да, в разные времена были и каторжные стройки, и комсомольские, и военные. Но главное — это вера в то, что все это нужно. Тогда вместе со строителями ехали поэты, музыканты, артисты, даже хоккейные команды и космонавты — все хотели быть частью большого дела.

Сейчас необходимо создать условия, при которых человек понимает: его труд востребован, его семья защищена, и жизнь на этих территориях имеет смысл. Нужны программы поддержки — жилье, льготы, налоговые послабления. Чтобы люди ехали не по разнарядке, а по зову сердца. Устроить свою жизнь, заработать.

— Достаточно вспомнить Маяковского.

— Да, "Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть…".

— "Когда такие люди в стране в советской есть!"

— Да, и потом вы помните, когда прямо со съезда комсомола мы все едем строить: БАМ ехали строить, ударные комсомольские стройки, Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярская ГЭС, Майнская ГЭС, Братская ГЭС.

И тогда, конечно, там были вовлечены Пахмутова, Добронравов, туда приезжали лучшие артисты, туда после чемпионата мира по хоккею отправлялась команда игроков, летели космонавты, они открывали и закладывали новые стройки, целые города. И все для того, чтобы мы обеспечены были, не чувствовали себя оторванными от жизни страны.

То же нужно и сейчас. Но несколько иные маркеры надо выставлять. Это и работа, и зарплата. Это, наверное, субсидирование. Условно, если на десять лет получил жилье, десять лет прожил там, то гасится сама по себе ссуда. Большие компании, которые могут и должны пойти туда, освобождаются от части налогов на определенное время, пока не поднимут это все.

И конечно, здесь надо исправлять многое из того, что было сделано. В период так называемой перестройки, когда встало все, когда рушились мечты и судьбы тысяч людей, семей, да и целых отраслей. Что-то уже не исправить, сотни остановленных строек, заводов, городов по стране. Но многое можно возродить и продолжить.

© Михаил Терещенко/ ТАСС

— А вот проблемы заброшенных городов Сибири и Дальнего Востока. Что с ними вообще происходит и как быть с ними?

— Не думаю, что это такая большая проблема. Начиналось все у нас на большом подъеме, с задором и энтузиазмом, когда было укрупнение совхозов, Никита Сергеевич Хрущев все это дело организовывал. Давайте мы будем, с одной стороны, укрупняться, а с другой стороны, мы не можем вам позволить большее количество кур, свиней, коров. Садовый участок шесть соток и домик 3х3 или 2х2. Но сегодня есть все возможности для того, чтобы у нас развивались те города, которые уже есть, и появились новые.

Я вот показал вам книгу 1933 года. Второй подход был в 1971-м, когда вышло совместное постановление ЦК и Совета Министров по развитию производственных мощностей Сибири. Тогда у нас появился КАТЭК, и тогда начали строить эти большие комплексы. Потом третий "подход к снаряду" был в 1981 году. Тоже постановление ЦК. Я под них попал как раз (закончив Красноярский политехнический институт и получив профессию "инженер-строитель", Сергей Шойгу по этой специальности работал в Сибири более 10 лет: мастером треста "Промхимстрой" в Красноярске, начальником участка треста "Тувинстрой" в Кызыле, старшим прорабом, главным инженером, начальником управления строительного треста "Ачинскалюминийстрой" в Ачинске, заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" в Саяногорске, управляющим трестами "Саянтяжстрой" и "Абаканвагонстрой" в Абакане — прим. ТАСС). И там предполагалось строительство многих городов, и они появились. Это Саяногорск, Дивногорск, Черемушки, Лесосибирск. Много городов…

Мы как-то подсчитали, кстати, в Русском географическом обществе: за время советского социалистического правления больше 600 городов в нашей стране появилось. И я не являюсь сторонником того, что нам надо всех собрать в большие мегаполисы и города и вахтой выезжать где-то что-то добывать. У нас невероятно красивая и богатая страна. У нас можно жить везде и всюду.

Остров Янкича © Илья Труханов

Я думаю, мы, наверное, в следующем году приступим к большой программе исследований по России: где надо жить. Это такой большой массив данных – где и сколько люди вдыхают: выхлопные газы, металлургические комбинаты, запах багульника, свежескошенных трав и прочие вещи. Где какая вода: вот есть реки, в которые никто ничего нигде не сбрасывает. Звери, которые никогда в своей жизни не видели траву, в которой пестициды, гербициды. То есть где то место, в котором если не девственно чисто, но где можно и нужно жить.

Я все время вспоминаю, как переносили города, когда наполняли водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС. То есть мы тут жили 100 лет, 200 — наши деды, прадеды. А потом людям говорят: пришло время, все это уйдет под воду, если хотите — давайте перенесем. Конечно, можно сесть и сухо посчитать это. В населенном пункте проживают четыре семьи. Мы содержим линию электропередачи, возим почту, туда заезжает автолавка, нам надо поддерживать дорогу, чтобы приезжала скорая помощь, и так далее. Можно, конечно, по этому пути пойти, а можно пойти по другому.

Есть масса проектов, которые можно и нужно было бы делать. Ну смотрите, как появился город Лесосибирск. Это чуть севернее стрелки, где Ангара впадает в Енисей. Там решили построить большой комплекс по переработке леса, потому что есть река, к которой подходят железная дорога, автомобильная дорога, дальше Северный морской путь, можно отгружать лес и направо, и налево. Появился город. Поехали люди. Сегодня они там живут.

Читайте также

На конкурсе РГО победили фотографии снежного барса и грустной нерпы

Ну почему бы нам не продолжить это все? И тот же самый Минусинский электрокомплекс. 12 крупнейших предприятий энергетического машиностроения. Город на 250 тыс. человек должен был появиться, почти под 300 тыс. Там сейчас, слава богу, начинают раскручивать алюминиевую долину и прочие вещи.

Мы для чего делали Транссиб? Для чего строили БАМ? Цель какая? Это же все понятные, ясные, очевидные вещи — для того, чтобы не только осваивать эти территории, но и чтобы там жизнь и работа были нормальными. Чтобы люди ехали туда, а не оттуда.

— Хатанга не такой большой город, но проведена экологическая очистка. Оттуда полетят самолеты на Северный полюс с путешественниками?

— Если будут путешественники, почему не полететь? Наверное, полетят. Когда мы запустили наш фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" и опубликовали первые фотографии плато Путорана — сумасшедшие водопады, реки, каньоны, – столько туристов отправились туда! Главное, понимать, для чего ты отправляешься путешествовать. Я, к примеру, хотел бы полететь на остров Врангеля, потому что он считается роддомом белых медведей. Русское географическое общество, кстати, на острове Врангеля пересчитало — там 774 белых медведя. Это интересно.

Плато Путорана © Сергей Карпухин/ ТАСС

— Из Хатанги можно лететь не только на Северный полюс, там Попигайское месторождение. Крупнейшее в мире, не ювелирное, но промышленных алмазов.

– Вот видите, вы встали на верный путь. Я знаю Хатангу, я там много раз бывал. И в Дудинке, и на Диксоне. На сегодняшний день там появились хорошие ребята, которые занимаются портовой инфраструктурой, перевалкой грузов и так далее. Конечно, Хатанга будет жить и развиваться. Но точно не ради того, чтобы оттуда полететь на Северный полюс.

— Еще такой статистический вопрос. В РГО сейчас около 30 тыс. членов. У вас есть какой-то план, например, к такому-то году в РГО должно быть 40 тыс.?

— Нет, у нас таких планов нет. У нас не КПСС, и мы точно не стремимся к тому, чтобы у нас были миллионы членов Общества. В первую очередь хотелось бы, чтобы это были единомышленники и те люди, которые действительно интересуются не только географией, но и историей нашей страны, которые готовы дерзать и которые спешат жить.

— Исторически, по понятным причинам, в императорском еще Русском географическом обществе было очень много морских офицеров, вообще офицеров. Если не открывать военную тайну, сейчас у вас много людей в погонах?

— Вы знаете, офицеры, особенно морские офицеры, с огромным желанием вступают в Русское географическое общество. И они делают большую работу с желанием, с азартом. Тем более такие возможности у оборонного ведомства есть. Северный флот и флот на Камчатке и Курильской гряде.

И сами военные проводят свои гидрографические работы: замеры глубин, изучение новых территорий, проливов, проходов и так далее. До революции Русское географическое общество называли филиалом внешней разведки. Сегодня это, конечно, не так.

— А у вас нет мысли создать туристическую компанию, оператора при РГО? Вы ведь верифицируете некоторые направления?

— Верифицируем, да, эта идея к нам пришла, чтобы мы давали оценку и говорили: да, Русское географическое общество посмотрело, это действительно того стоит.

— Рекомендовано РГО.

— Да, у нас есть такой значок: "Рекомендовано РГО". Считаю, это абсолютно правильная идея. То, что касается туристической компании, я не сторонник этого, поскольку у нас задачи несколько другие. Все эти годы мы знакомим людей со страной, в которой они родились, влюбляем в нее. Мы проводим выставки, передвижные экспозиции по регионам страны и по всему миру.

Объединяем людей на Фестивале РГО, в нашем фотоконкурсе "Самая красивая страна", приглашаем на Географический диктант. Мы вместе с увлеченными журналистами снимаем десятки документальных фильмов, и в этом, в частности, огромная работа телеканала "Моя Планета". Об истории страны и о наших экспедициях рассказывают корреспонденты журнала "Вокруг света" и других известных изданий, с которыми мы много лет дружим.

Интересно : Фотоконкурс "Самая красивая страна" — это масштабный медиапроект Русского географического общества, который посвящен дикой природе России и бережному отношению к окружающей среде. На протяжении 11 лет РГО принимает работы, раскрывающие природу страны, историю и культуру народов России. 11 лет фотоконкурса "Самая красивая страна" — это более 780 тыс. работ и свыше 118 тыс. участников, включая около 13 тыс. детей.

Работы фотоконкурса "Самая красивая страна" © Ольга Гаврилова

Географический диктант

По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя Попечительского Совета РГО, с 2015 года ежегодно проводится Географический диктант. Основная цель — популяризация знаний в области географии, повышение интереса к науке, природному наследию России и этнографии страны среди населения. За десять лет проведения в Диктанте приняли участие свыше 4 млн человек из России и 136 стран мира.

Фестиваль РГО

Фестиваль РГО — одно из масштабных, узнаваемых и знаковых столичных мероприятий Общества. Проводится раз в два года. В 2025-м состоялся на площадке московского парка "Зарядье", посетителями стали около 600 тыс. человек из большинства регионов России и зарубежных стран. Общая численность гостей всех фестивалей РГО (проводятся с 2014 года) составила порядка 2 млн человек.

— Когда только начинался конкурс "Самая красивая страна", говорили, что Россия — одна из самых неотснятых стран в мире. Вот мы Россию отсняли уже или остались места, куда еще должны фотографы поехать и сделать красивые кадры, чтобы показать и полюбить?

— Слушайте, Ленские столбы. Кто их исчерпывающе показал? Да это и невозможно. Но к этому надо стремиться. Я там был дважды. И не имею полного представления о всей красоте. А хребет Черского, та же самая Камчатка, Курильские острова, а пещеры по всей стране — совершенно не отснятые.

Вот благодаря Русскому географическому обществу, Экспедиционному центру Министерства обороны, который был создан вместе с обществом, люди стали узнавать про Курилы гораздо больше. Люди услышали про Шумшу, про Кунашир. Мы рассказали больше про Байкал, Крым, Туву и так далее.

Ленские столбы © Вадим Скрябин/ ТАСС

— И страна стала еще больше. Какой интерес представляют для РГО Донбасс и Новороссия, есть ли какие-то планы?

— Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши. Конечно, там интересно. Они все так или иначе связаны с нашей историей. Здесь у нас есть много разных проектов. Мы, конечно, хотим восстановить те исследования, которые были в том числе в советское время. И исследования по животному миру. А самое главное, это, конечно, все, что касается этносов. Это изначально, практически с момента основания РГО, была одна из приоритетных задач.

Уже открыты региональные отделения во всех этих субъектах. Там азартные, очень любящие нашу страну люди. В Севастополе отремонтировали и превратили в музей Константиновскую батарею, археологи работают по Азовскому и Крымскому побережьям. Ведутся подводные исследования памятников времен Великой Отечественной — недавно был найден теплоход "Армения".

Интересно : Русское географическое общество "проявляет значительный и долгосрочный интерес к Новороссии и Донбассу". Это исследования в области географии, экологии, истории, сохранения культурного и природного наследия. В 2023 году были открыты четыре новых региональных отделения РГО: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, которые не просто представляют РГО на местах, а уже реализуют собственные проекты, направленные на интеграцию регионов в научное и культурное поле России, просвещение местных жителей и популяризацию географических знаний.

В 2024–2025 годах за счет средств Фонда президентских грантов реализуется просветительский проект "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z" в электронных образах из архива, картографического фонда и библиотеки Русского географического общества", суть которого — подтвердить неразрывную связь Новороссии с Россией, доказывающий, что мы один народ, одна страна.

— Как складываются отношения РГО с зарубежными странами? К примеру, совместное изучение Аляски — это фантазия или могло бы стать реальностью?

— Я думаю, это вполне реально. С учетом того, что мы многого достигли в освоении нашего Севера, у нас есть колоссальный опыт, я думаю, придет время, он будет востребован. К примеру, недавно мы завершили проект по обследованию объектов воздушной трассы "Алсиб".

© Максим Поляков

Конечно, мы хотели, чтобы и на Аляске, и у нас на Чукотке с двух сторон были поставлены памятники летчикам и исследователям. И там и там вполне может и должен появиться музей, чтобы показать героический этап нашей общей истории. Подвиг наших и американских летчиков.

Интересно : РГО и Минобороны России организовали масштабную экспедицию по обследованию объектов воздушной трассы "Алсиб". Ее цели — изучить опыт строительства трассы, ее историко-культурное наследие и почтить память летчиков, перегонявших самолеты в тяжелейших условиях, а также местных жителей, которые строили и обслуживали аэродромы. Экспедиция позволила обследовать 14 мест крушений самолетов таких моделей, как Bell P-39 Airacobra, Douglas A-20 Boston, Douglas C-47, Bell P-63 Kingcobra, Р-40 Kittyhawk.

— Но сейчас с коллегами из США контактов нет?

— Есть взаимоотношения между государствами. А есть взаимоотношения между людьми. Мы много лет сотрудничаем с ветеранскими организациями, сохраняя память о совместной борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. А вообще мы сейчас плотно сотрудничаем с Сербией, Китаем, Индией. В скором времени у нас откроются центры РГО в Индонезии, Бангладеш, Кыргызстане.

Интересно : Всего по состоянию на 2025 год Русское географическое общество реализует проекты в 138 странах мира. Это составляет 72% от общего числа государств, с которыми у России установлены дипломатические отношения. Реализовывать задачи на международной арене помогают центры РГО за рубежом. В частности, значимый скачок интереса к проектам Общества в Южной Азии обоснован именно созданием сначала Центра РГО в Тривандруме в 2023 году, затем — в Нью-Дели в 2024 году и в Шри-Ланке в 2025 году. В настоящее время планируются к открытию центры в Бангладеш, Индонезии, Кыргызстане и Объединенных Арабских Эмиратах.

День географа в странах БРИКС

Знаковым событием на международном направлении работы РГО стало учреждение первого общего профессионального праздника — Дня географа БРИКС. По итогам XVI Саммита соответствующее решение по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина было включено в Казанскую декларацию, и День географа будет праздноваться странами объединения ежегодно. Инициатива призвана популяризировать науки о Земле и привлекать молодое поколение к исследовательской деятельности.

— По поводу ленд-лиза, экспедиций РГО, совместной работы с военными и историками. Во время одной из последних экспедиций был найден P-63 "Кингкобра", разбившийся в 1945 году на Дальнем Востоке. Вообще таких находок у вас очень много во время экспедиции. А нет желания открыть музей РГО?

— История Русского географического общества очень богата на разного рода дела и события. Многие из музеев были основаны купцами. Они ездили по разным странам, привозили разного рода артефакты, которые куда-то надо было помещать и где-то показывать. Если вы сегодня будете в Иркутске, то увидите, что главное здание краеведческого музея — это музей Русского географического общества. Если приедете во Владивосток — там в центре города Русскому географическому обществу принадлежало три здания. В том числе лекторий. То же самое в Томске, Омске, во многих других городах.

Читайте также

На Камчатку доставили истребитель времен Второй мировой войны "Кингкобра"

Если говорить о музеях сегодня, я думаю, да, нам надо восстанавливать и возрождать эту традицию. И создать большой музей в Москве. У нас уникальнейшие архивы, которые должны увидеть люди. Кроме того, мы оцифровываем все наши карты, документы, атласы и другие издания. Для этого приобрели специальное оборудование. У нас в нашей штаб-квартире в Санкт-Петербурге самая большая географическая библиотека в Европе. Потрясающая коллекция, которая постоянно пополняется.

© Пресс-служба РГО

Интересно : В фондах РГО находятся сотни тысяч единиц хранения. Особая гордость — собрание Научного архива: 65 тыс. уникальных фондовых материалов о выдающихся географических открытиях русских исследователей. Картографический фонд РГО — крупнейшее собрание среди географических обществ мира, начиная с последней четверти XV века. В Научной библиотеке РГО собрана уникальная книжная коллекция — около 500 тыс. изданий, начиная с XVI века и до наших дней. Музейный фонд насчитывает более 1 тыс. единиц хранения. За прошедшее десятилетие фонды РГО пополнились — более 15 тыс. новых документов, книг, атласов, карт. На основе фондовых материалов РГО только с 2023 по 2025 год было организовано свыше 50 крупных выставок.

— Вообще сейчас вот такие в хорошем смысле сумасшедшие среди географов есть?

— Есть. Ну представьте себе, что у нас в год примерно 20 федеральных экспедиций и примерно 400 — у региональных отделений. Когда мы делали экспедицию по исследованию трассы железной дороги Кызыл — Курагино, у нас был большой экспедиционный лагерь, более 2,6 тыс. добровольцев из 60 стран. Но это кем надо быть, чтобы из Мексики приехать в Саяны?

— В хорошем смысле сумасшедшим...

— Да, пробивать трассу железной дороги Кызыл — Курагино через Саяны. Или очистка Арктики. Они же едут туда не за деньги. Хатангу упоминали. Это такой эталонный центр в Арктике, где очищено все, где навели порядок, прибрали. Фактически все территории, на которых расположено Министерство обороны, мы очистили от всего мусора. За 10 лет вывезено более 25 тыс. т разного рода бочек, металлолома и прочего мусора с территории Арктической зоны Российской Федерации.

— Какие до сих пор остаются сложности с очисткой?

— В основном с логистикой. Вы же не повезете пустые бочки, поэтому было специально сделано оборудование по их прессовке, чтобы занимали меньше места. И это сезонная работа, нельзя ее начать и вести круглый год, в этом тоже сложности есть. Наши ученые разрабатывают абсорбирующие вещества. Работы много.

Это работа, к которой когда-то надо было приступать, и, конечно, здесь надо отдать должное нашему президенту. Он не просто дал команду, он в апреле 2010 года посетил Землю Франца-Иосифа и заявил о необходимости провести "генеральную уборку" в Арктике. Увидел, что вокруг сотни бочек и металлолом, края не видно, все заставлено. И тогда стартовала масштабная программа по очистке Арктики. И появились средства в федеральном бюджете, появились волонтеры, добровольцы, экологи, которые не только говорят, как все плохо, а своими руками делают Арктику чище.

В 2017 году в Архангельске Владимир Путин принял участие в пленарном заседании IV Международного арктического форума "Арктика — территория диалога", после посетил Землю Александры, на базе Омега встретился с Кириловым. Ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации.

Интересно : Экологическая экспедиция по очистке Арктической зоны РФ (АЗРФ) от техногенного загрязнения "Арктика. Генеральная уборка". РГО совместно с Минобороны России инициировало проект по очистке Арктической зоны — "Арктика. Генеральная уборка". Принципиальное отличие осуществляемой РГО очистки Арктики от других проектов — сочетание полного цикла очистки с научно-исследовательскими работами в очищаемых районах. Кроме того — это и просветительская образовательная миссия. РГО объявило о проекте "Доброволец Арктики", в котором участвуют волонтеры в возрасте от 18-ти лет.

— У вас члены РГО — всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, голливудская звезда Стивен Сигал. Не собираетесь нас удивить?

— Я вам так скажу — зреют мысли разные по этому поводу. У Эмира Кустурицы много разных планов в России. И они все такие, глубоко патриотичные. Во-вторых, они очень ценностные по сути своей. Если появятся какие-то идеи хорошие, я уверен, он человек азартный, безусловно, поддержит.

Эмир Кустурица в храме Вооруженных сил РФ © Андрей Русов/ ТАСС

Если вы посмотрите список почетных членов РГО — мы его, кстати, скоро здесь на здании разместим, — у нас там и принцы, и короли, огромное количество разных людей, знаковых не только для мировой науки, но и политики.

Интересно : На сегодняшний день Русское географическое общество объединяет порядка 30 тыс. членов в России и за рубежом, в том числе — в Сербии, Испании, Аргентине, Германии и так далее. Это не только ученые и исследователи, профессиональные географы и специалисты смежных наук, но и путешественники, экологи-активисты и общественные деятели. Первыми иностранными почетными членами РГО стали выдающиеся ученые — географы Александр Гумбольдт, Карл Риттер и геолог Родерик Импей Мурчисон. Кроме того, иностранцы активно удостаивались и наград РГО.

— У вас как человека, который курирует все экспедиции, все же есть мечта: когда-нибудь взять отпуск и отправиться в какую-то особенную экспедицию, о какой вы мечтаете?

— Я надеюсь, что у нас итоговая экспедиция будет на курган Туннуг. Вот я бы туда хотел попасть. Это место кроет в себе невероятное количество загадок, хотя идет уже восьмой сезон. Также я бы хотел проплыть по Лене до Тикси, съездить в Иркутскую область. На остров Врангеля, остров Котельный — это Новосибирские острова, пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло. На Таймыр хотелось бы вернуться. Туда, где работал, дружил, строил.

Курган Туннуг © Пресс-служба РГО

Интересно : РГО проводит комплексную археолого-географическую экспедицию по исследованию кургана Туннуг-1 в Республике Тыва совместно с Институтом истории материальной культуры РАН. Курган находится в Пий-Хемском районе Тувы. Все новые международные труды по скифской проблематике уже включают в себя результаты этих работ. В октябре 2024 года международный археологический журнал Antiquity опубликовал статью о результатах пяти лет исследований кургана. Это стало одним из главных мировых достижений в этой области науки.

— Где самые красивые рассветы, где самые красивые закаты?

— Я видел самые красивые закаты в Саянах, в горах. Перед тобой предстает вся палитра красок. Это завораживающее зрелище. Такая страна голубых гор. Был в командировке в Бирме. Там есть огромная долина древних пагод. Солнце касается верхушки каждой из них. Очень красиво. И все же красивее в Саянах.

© Личный архив Сергея Шойгу

— В географии есть границы?

— Да нет, конечно. Кто-то сказал, что границы — это колючая проволока, перекрывающая сосуды, обеспечивающие жизнь планеты и общение людей. Что-то в таком духе. И я могу с этим согласиться.

— Ваши рассказы ждут изложения на бумаге. Несколько лет назад вы написали книгу (сборник рассказов "Про вчера" — прим. ТАСС). Будет ли вторая книга?

— Вы знаете, в той книге я не собирался описывать себя любимого. Просто были интересные люди, с которыми довелось работать, встречаться. И таких историй на самом деле много. Как вообще появилась эта книга? Я часто сталкивался с разного рода информацией и мнениями о себе, о моих товарищах. Из этого складывалось впечатление, что мы сегодня родились, а завтра мы уже в министерском кресле.

И что между этими событиями не было ничего. Никакой жизни, учебы, практики. Не было никаких грустных или радостных событий. Не было никаких достижений, свершений, созидания, ничего не было. Но это же не так. И это касается не только меня, вообще любого человека. У нас была жизнь насыщенная, интересная, созидательная. Так что как созреет идея... будет новая книга.

— Будем ждать.

— Ждите.