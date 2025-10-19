РГО планирует составить сборник географических загадок

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу также рассказал, что любовь к этому предмету ему привила школьная учительница

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Составление сборника географических загадок и исследование о том, где надо жить в России, входят в планы Русского географического общества (РГО), сообщил в интервью ТАСС и другим российским СМИ президент РГО Сергей Шойгу.

"Я думаю, мы, наверное, в следующем году приступим к большой программе исследований по России: где надо жить", - сказал Шойгу. По его словам, "это такой большой массив данных - где и сколько люди вдыхают: выхлопные газы, металлургические комбинаты, запах багульника, свежескошенных трав и прочие вещи. Где какая вода: вот есть реки, в которые никто ничего нигде не сбрасывает, звери, которые никогда в своей жизни не видели траву, в которой пестициды, гербициды". "То есть где то место, в котором если не девственно чисто, но где можно и нужно жить", - отметил президент РГО.

Шойгу рассказал, что любовь к географии ему привила школьная преподаватель: "Она не просто вела уроки, а открывала перед нами мир, рассказывала о загадках, о тайнах, о путешествиях. И так увлекательно, что мы буквально жили этими историями". "У меня появилась мысль: собрать книгу загадок. Настоящих, больших, ненадуманных. Таких, которые хотелось бы доисследовать, разгадать, допонять", - поделился планами президент РГО.

"Многие говорят: "Сейчас уже все открыто, нечего искать". А я не согласен. Взять хотя бы Тунгусский метеорит - ведь это не единственный случай. Были и другие объекты, прилетавшие к нашей планете", - привел пример Шойгу.

"Мы недавно нашли место стоянки судна Беринга. А ведь когда-то первая экспедиция РГО отправилась в Тикси и собиралась остаться на сезон, но прожила там три года, организовав первую метеостанцию. Вспомните: в 1941-1942 годах от Аляски до Красноярска построили 20 аэродромов для ленд-лиза. В тундре! Без навигации, без GPS, без тяжелой техники. А Транссиб? Девять лет, девять с половиной тысяч километров - без экскаваторов, без бульдозеров. Это же подвиг человеческой воли и любопытства", - отметил президент РГО.

"Вот о таких историях я и хочу рассказать. Думаю, в ближайшее время мы обязательно издадим этот сборник загадок", - пояснил Шойгу. "Мы уже начали подбирать материал и надеемся подготовить его скоро", - добавил он.