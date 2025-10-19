Шойгу: РГО надо открыть музей, чтобы показать людям уникальные документы

Обществу ранее принадлежали по несколько зданий в крупных городах, в них располагались музеи и лектории, отметил президент РГО

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Русскому географическому обществу (РГО) следует возрождать традиции, а также открыть музей, чтобы показать гражданам множество уникальных документов. Об этом в интервью ТАСС и другим российским СМИ заявил президент РГО Сергей Шойгу.

"Если говорить о музеях сегодня, я думаю, да, нам надо восстанавливать и возрождать эту традицию. И создать большой музей в Москве. У нас уникальнейшие архивы, которые должны увидеть люди", - сказал Шойгу.

Он обратил внимание на то, что "история Русского географического общества очень богата на разного рода дела и события". "Многие из музеев были основаны купцами. Они ездили по разным странам, привозили разного рода артефакты, которые куда-то надо было помещать и где-то показывать. Если вы сегодня будете в Иркутске, то увидите, что главное здание краеведческого музея - это музей Русского географического общества. Если приедете во Владивосток - там в центре города Русскому географическому обществу принадлежало три здания. В том числе лекторий. То же самое в Томске, Омске, во многих других городах", - привел примеры Шойгу.

"Мы оцифровываем все наши карты, документы, атласы и другие издания. У нас в нашей штаб-квартире в Санкт-Петербурге самая большая географическая библиотека в Европе. Потрясающая коллекция, которая постоянно пополняется", - отметил президент РГО.

В РГО ТАСС сообщили, что "в фондах РГО находятся сотни тысяч единиц хранения, особая гордость - собрание научного архива: 65 тыс. уникальных фондовых материалов о выдающихся географических открытиях русских исследователей. Картографический фонд РГО - крупнейшее собрание среди географических обществ мира, начиная с последней четверти XV века". В научной библиотеке РГО собрана уникальная книжная коллекция - около 500 тыс. изданий начиная с XVI века и до наших дней. Музейный фонд насчитывает более 1 000 единиц хранения.

"За прошедшее десятилетие фонды РГО пополнились - более 15 тысяч новых документов, книг, атласов, карт. На основе фондовых материалов РГО только с 2023 по 2025 год было организовано свыше 50 крупных выставок", - сообщили в РГО.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.